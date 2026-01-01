Польща підвищує зарплати з 1 січня: хто почне заробляти більше і наскільки

Мінімальна зарплата: скільки платитимуть

Із початку 2026 року мінімальна заробітна плата у Польщі зросте з 4 666 до 4 806 злотих брутто на місяць. Для працівників, зайнятих повний робочий день, це означатиме приблизно 3606 злотих "на руки". Зміни торкнуться близько трьох мільйонів працівників по всій країні.

Також підвищиться мінімальна погодинна ставка - з 30,50 до 31,40 злотих брутто. Роботодавці будуть зобов’язані переглянути оплату всім працівникам, які наразі отримують нижчу винагороду.

Кому ще доведеться платити більше

Зростання мінімальної зарплати автоматично потягне за собою й інші виплати, прив’язані до її розміру. Йдеться, зокрема, про:

максимальну вихідну допомогу у разі звільнення;

мінімальні компенсації за мобінг і дискримінацію;

доплати за нічну роботу.

У січні 2026 року доплата за одну нічну годину становитиме близько 6 злотих, а її розмір коливатиметься залежно від кількості робочих годин у місяці.

Наслідки для бізнесу та самозайнятих

Нові правила відчутно вплинуть і на підприємців та людей, які ведуть незареєстровану діяльність.

З 2026 року вводиться квартальний ліміт доходу для незареєстрованої діяльності - 225% мінімальної зарплати, тобто 10 813,50 злотих за три місяці.

Одночасно зросте й база для розрахунку пільгових внесків до ZUS для нових підприємців, що автоматично призведе до збільшення соціальних відрахувань після завершення початкового пільгового періоду.

Що це означає

Підвищення мінімальної зарплати має покращити фінансове становище працівників, але водночас збільшить навантаження на роботодавців і малий бізнес. У 2026 році ринок праці Польщі входить у нову фазу - з вищими доходами, але й вищою ціною ведення бізнесу.