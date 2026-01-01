Польша повышает зарплаты с 1 января: кто начнет зарабатывать больше и насколько

С 1 января 2026 года в Польше вступят в силу новые правила оплаты труда - минимальная зарплата вырастет, а вместе с ней изменятся десятки финансовых показателей для миллионов людей.
Об этом сообщает РБК-Украина и ссылкой на In Poland.
С начала 2026 года минимальная заработная плата в Польше вырастет с 4 666 до 4 806 злотых брутто в месяц. Для работников, занятых полный рабочий день, это будет означать примерно 3606 злотых "на руки". Изменения коснутся около трех миллионов работников по всей стране.
Также повысится минимальная почасовая ставка - с 30,50 до 31,40 злотых брутто. Работодатели будут обязаны пересмотреть оплату всем работникам, которые сейчас получают более низкое вознаграждение.
Рост минимальной зарплаты автоматически повлечет за собой и другие выплаты, привязанные к ее размеру. Речь идет, в частности, о:
В январе 2026 года доплата за один ночной час составит около 6 злотых, а ее размер будет колебаться в зависимости от количества рабочих часов в месяце.
Новые правила ощутимо повлияют и на предпринимателей и людей, которые ведут незарегистрированную деятельность.
С 2026 года вводится квартальный лимит дохода для незарегистрированной деятельности - 225% минимальной зарплаты, то есть 10 813,50 злотых за три месяца.
Одновременно возрастет и база для расчета льготных взносов в ZUS для новых предпринимателей, что автоматически приведет к увеличению социальных отчислений после завершения начального льготного периода.
Повышение минимальной зарплаты должно улучшить финансовое положение работников, но одновременно увеличит нагрузку на работодателей и малый бизнес. В 2026 году рынок труда Польши входит в новую фазу - с более высокими доходами, но и более высокой ценой ведения бизнеса.
