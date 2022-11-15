Польща підвищує боєздатність військ і не виключає застосування 4 статті НАТО

За словами керівника Бюро національної безпеки Польщі Яцека Севєри, президент країни Анджей Дуда обговорив ситуацію з генеральним секретарем НАТО, після чого було проведено перевірку щодо застосування статті 4 статуту Північноатлантичного Альянсу.

Як заявив речник польського уряду Петро Мюллер після засідання комітету Ради міністрів у справах національної безпеки і оборони, яке скликав прем'єр-міністр, нещодавно "було вирішено підвищити готовність деяких військових частин у Польщі".

"Ми тільки вирішили перевірити, чи є підстави для запуску процедур, які випливають із четвертого пакту НАТО", - додав Мюллер.

Хоча агентство AP повідомляло, що російські ракети впали на територію Польщі, ані офіційна Варшава, ані Вашингтон і НАТО поки що не підтвердили ці повідомлення. У міністерстві оборони РФ заперечують ракетні удари по території Польщі.

Зазначимо, що стаття 4 НАТО має на увазі, що "сторони завжди будуть консультуватися один з одним у разі, якщо, на думку будь-якої з них, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека будь-якої з договірних сторін опиняться під загрозою".