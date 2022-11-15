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Польща підвищує боєздатність військ і не виключає застосування 4 статті НАТО

Фото: голова Бюро національної безпеки Польщі Яцек Севєр (PAP/Valdemar Doveiko)
Автор: Володимир Костирін

У Польщі після вибухів біля села Пшеводув у Люблінському воєводстві уряд вирішив підвищити боєздатність деяких військових частин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVP.info.

За словами керівника Бюро національної безпеки Польщі Яцека Севєри, президент країни Анджей Дуда обговорив ситуацію з генеральним секретарем НАТО, після чого було проведено перевірку щодо застосування статті 4 статуту Північноатлантичного Альянсу.

Як заявив речник польського уряду Петро Мюллер після засідання комітету Ради міністрів у справах національної безпеки і оборони, яке скликав прем'єр-міністр, нещодавно "було вирішено підвищити готовність деяких військових частин у Польщі".

"Ми тільки вирішили перевірити, чи є підстави для запуску процедур, які випливають із четвертого пакту НАТО", - додав Мюллер.

Хоча агентство AP повідомляло, що російські ракети впали на територію Польщі, ані офіційна Варшава, ані Вашингтон і НАТО поки що не підтвердили ці повідомлення. У міністерстві оборони РФ заперечують ракетні удари по території Польщі.

Зазначимо, що стаття 4 НАТО має на увазі, що "сторони завжди будуть консультуватися один з одним у разі, якщо, на думку будь-якої з них, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека будь-якої з договірних сторін опиняться під загрозою".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у вівторок, 15 листопада, росіяни, ймовірно, завдали ракетного удару по Польщі. В результаті атаки є загиблі.

Також раніше ми писали, що США не мають доказів того, що Росія вдарила по Польщі ракетами, тому поки що рано передбачати подальшу відповідь НАТО.

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