Польша поддерживает удары Украины по военным объектам в России, - глава МИД

Польша поддерживает удары Украины по военным объектам на территории России. Западные страны должны прекратить ограничивать себя в оказании помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в интервью The Guardian.

Сикорский заявил, что Польша поддерживает право Украины наносить удары по военным объектам внутри России. Глава МИД Польша считает, что Запад должен прекратить постоянно сдерживать себя в том, что он делает для поддержки Украины.

Польский министр также скептически отнесся к угрозам России по применению ядерного оружия.

"Американцы сказали россиянам, что если вы ударите ядерным оружием, даже если оно никого не убьет, мы поразим все ваши цели [позиции] в Украине обычным оружием, мы уничтожим их все", - сказал Сикорский.