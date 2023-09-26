Польща підписала угоду про купівлю 96 американських вертольотів Apache

Угода між Польщею та Lockheed Martin передбачає закупівлю вертольотів Apache, а також створення центру їхнього обслуговування на базі заводу WZL-1 у польському місті Бидгощ на півночі країни.

"Незабаром Польща матиме 96 Apache. Це буде найбільший парк цих вертольотів за межами США", - сказав Блащак.

Він додав, що перші американські гелікопетри очікуються у Війську Польському вже у 2024 році.

Купівля Польщею Apache

На початку травня 2023 року стало відомо, що Сполучені Штати Америки нададуть Польщі ударні гелікоптери Apache з власних ресурсів, щоб посилити захист на східному фланзі НАТО.

Згодом Пентагон повідомив, що Польща запросила 96 Apache і відповідне обладнання до них. Зокрема, 1844 ракети Hellfire і 508 Stinger. Державний департамент схвалив продаж. Вартість угоди становить до 12 млрд доларів.