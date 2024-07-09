США виділили Польщі 2 млрд доларів на Patriot, танки Abrams та літаки F-35
Сполучені Штати виділили Польщі кредит на суму 2 млрд доларів у рамках програми іноземного військового фінансування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника Держдепартаменту США Метью Міллера на сайті Держдепу.
"Польща - вірний союзник США, і ця угода ще більше зміцнить східний фланг НАТО", - йдеться у заяві.
Як зазначив Міллер, Польща проводить масштабну програму модернізації збройних сил, включаючи закупівлю американського оборонного обладнання, такого як літаки F-35, ракетні системи Patriot та основні бойові танки Abrams.
"Польща є лідером в НАТО, нині витрачаючи 4% ВВП на оборону, що є найвищим показником в Альянсі. У Польщі розміщено тисячі військовослужбовців США та союзників, включаючи штаб-квартиру V корпусу США (передового базування) у Познані", - додав він.
Згідно із заявою, США виділяють до 60 млн доларів у вигляді іноземного військового фінансування для субсидування процентної ставки за цим кредитом, що допоможе прискорити модернізацію оборони Польщі за рахунок підтримки термінових закупівель оборонних товарів та послуг зі Сполучених Штатів.
Нагадаємо, Польща активно озброюється на тлі вторгнення Росії до України та закуповує системи озброєнь у різних країнах.
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що готовий розмістити на території країни ядерну зброю НАТО.
Дуда також запропонував країнам-членам НАТО збільшити витрати на оборону з 2 до 3% ВВП.