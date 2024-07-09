США виділили Польщі 2 млрд доларів на Patriot, танки Abrams та літаки F-35

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника Держдепартаменту США Метью Міллера на сайті Держдепу .

"Польща - вірний союзник США, і ця угода ще більше зміцнить східний фланг НАТО", - йдеться у заяві.

Як зазначив Міллер, Польща проводить масштабну програму модернізації збройних сил, включаючи закупівлю американського оборонного обладнання, такого як літаки F-35, ракетні системи Patriot та основні бойові танки Abrams.

"Польща є лідером в НАТО, нині витрачаючи 4% ВВП на оборону, що є найвищим показником в Альянсі. У Польщі розміщено тисячі військовослужбовців США та союзників, включаючи штаб-квартиру V корпусу США (передового базування) у Познані", - додав він.

Згідно із заявою, США виділяють до 60 млн доларів у вигляді іноземного військового фінансування для субсидування процентної ставки за цим кредитом, що допоможе прискорити модернізацію оборони Польщі за рахунок підтримки термінових закупівель оборонних товарів та послуг зі Сполучених Штатів.