Польща підняла у повітря винищувачі на тлі російського ракетного удару по Україні

Польща підняла у повітря свої та союзницькі військові літаки через російські ракетні удари по Україні сьогодні вранці. Крім того, напоготові наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Twitter -акаунт (X) Оперативного командування Збройних сил Польщі.

"У зв'язку з інтенсивною діяльністю дальньої авіації Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих, зокрема, на заході України, польська та союзницька авіація почала діяти в нашому повітряному просторі", - йдеться в заяві польського військового відомства.

Також польська сторона зазначає, що оперативний командувач Збройних Сил країни "мобілізував усі наявні сили та засоби" - відповідно до чинних процедур.

"Були задіяні чергові винищувальні пари, а наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки виведені на найвищий стан готовності", - розповіли в польському командуванні.

Як звертає увагу Оперативне командування ЗС Польщі, вжиті заходи "спрямовані на забезпечення безпеки на прилеглих до загрозливих територіях".

Крім того, у відомстві додали, що ситуація перебуває під контролем, а "підпорядковані сили і засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування".

Російська комбінована повітряна атака на Україну

Нагадаємо, протягом ночі російські окупанти завдавали по Україні ударів як дронами-камікадзе, так і ракетами різних типів.

Так, з вечора напередодні триває дронова атака. Вночі росармія запустила крилаті ракети по Україні, а вже під ранок - ще й балістику. Наразі повітряна тривога оголошена по всій території України.

Додамо, що у Києві лунали вибухи як вночі, так і зранку, у столиці іде робота ППО. Вже відомо, що на тлі російської ракетної атаки у Києві є постраждалі, фіксувалися пожежі у кількох районах.