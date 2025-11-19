Польща підняла в небо авіацію через удари РФ по Україні, всі системи в підвищеній готовності

"Увага. У зв'язку з нападом РФ, яка здійснює удари по об'єктах, розташованих на території України, у нашому повітряному просторі діє польська та союзна авіація..Піднято в повітря чергові пари винищувачів та літак раннього радіолокаційного спостереження", - повідомили в польських збройних силах.

Також відомо, що наземні системи протиповітряної оборони і радіовиявлення, як і системи далекомірної розвідки Польщі приведені до стану максимальної готовності.

У пресслужбі польської армії зазначають, що ці дії "мають превентивний характер та спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та його захист". Особливо це стосується районів, що прилягають до регіонів які під загрозою.

"Оперативне командування Збройних Сил контролює поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби залишаються готовими до негайного реагування". - підкреслили в збройних силах.

Слід зазначити, що незадовго до того, як польська армія повідомила про винищувачі та літак на заході України об'являли повітряну тривогу у зв'язку з загрозою з боку РФ. Повідомлення Повітряних Сил України про небезпеку та вибухи в західних областях активно почали з'являтись після 5 ранку.