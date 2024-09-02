Польща підняла авіацію через ракетну атаку РФ по Україні

"Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна активність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана з нанесенням ударів по об'єктах, розташованих на території України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що востаннє така підвищена активність російської дальньої авіації була зафіксована 27 серпня цього року

У зв'язку із загрозою, в командуванні не виключають підвищення рівня шуму, пов'язане з початком польотів у нашому повітряному просторі польської та союзницької авіації.

"Активізовано всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору, а Оперативне командування Республіки Польща здійснює постійний моніторинг ситуації", - йдеться у повідомленні.