Польща підняла авіацію через ракетну атаку РФ по Україні

Через масштабну ракетну атаку Росії по Україні, в південно-східній частині Польщі піднято в повітря польську та союзницьку авіацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування польської армії у соцмережі Х.
"Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна активність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана з нанесенням ударів по об'єктах, розташованих на території України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що востаннє така підвищена активність російської дальньої авіації була зафіксована 27 серпня цього року
У зв'язку із загрозою, в командуванні не виключають підвищення рівня шуму, пов'язане з початком польотів у нашому повітряному просторі польської та союзницької авіації.
"Активізовано всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору, а Оперативне командування Республіки Польща здійснює постійний моніторинг ситуації", - йдеться у повідомленні.
2 вересня о 4:40 у Києві та багатьох областях України оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетного удару з боку Росії.
Згодом у Києві пролунала низка потужних вибухів. Повідомлялося про роботу ППО.
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