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Польша подняла авиацию из-за ракетной атаки РФ по Украине

Фото: в Польше подняли авиацию из-за обстрела РФ Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В связи с масштабной ракетной атаки России по Украине, в юго-восточной части Польши поднята в воздух польская и союзническая авиация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование польской армии в соцсети Х.

"Сегодня ночью наблюдается интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ударов по объектам, расположенным на территории Украины", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что последний раз такая повышенная активность российской дальней авиации была зафиксирована 27 августа этого года

В связи с угрозой, в командовании не исключают повышение уровня шума, связанное с началом полетов в нашем воздушном пространстве польской и союзнической авиации.

"Активизированы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства, а Оперативное командование Республики Польша осуществляет постоянный мониторинг ситуации", - говорится в сообщении.

 

Ночной обстрел Украины

2 сентября в 4:40 в Киеве и многих областях Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетного удара со стороны России.

Позже в Киеве прогремел ряд мощных взрывов. Сообщалось о работе ПВО.

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