Польща підняла авіацію через ракетний удар РФ по Україні

"З раннього ранку спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана з завданням ударів по об'єктах, які розташовані, в тому числі, на західній території України", - йдеться в повідомленні.

За даними Польщі, останню таку активізацію діяльності російської авіації, в ході якої було завдано ударів на заході України, було зафіксовано 8 липня цього року.

"Всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі запущено, а оперативне командування на постійній основі стежить за ситуацією", - додали в Оперативному командуванні польської армії.

Нагадаємо, вранці 26 серпня по всій Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через загрозу ракет і дронів. Повідомляється про злети стратегічних бомбардувальників, а також про можливі запуски "Калібрів" у Чорному морі. Крім того, Росія запустила Україною близько сотні "Шахедів". У низці міст України вже пролунали вибухи.

Президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Києва 24 серпня заявив, що в НАТО триває дискусія щодо захисту українського неба бойовими засобами окремих держав Альянсу. "Тут є червона лінія, навколо якої триває дискусія в НАТО. Ця дискусія продовжується", - сказав він.