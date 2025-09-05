Польща підготувала новий закон, який дозволить оплачувати Starlink для України: подробиці

Уряд Польщі розробив та вніс у парламент новий законопроект, який дозволить оплачувати послуги супутниковим інтернетом Starlink для України.
Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Мачей Дущик, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Biznes Alert.
Дущик висловив сподівання, що Сейм розгляне законопроект під час своєї наступної чотириденної сесії, після чого його можна буде надіслати до Сенату, а потім і президенту на підпис.
Заступник міністра внутрішніх справ також підкреслив, що у запропонований законопроект також буде внесено питання соціальних виплат для українських біженців, а також систему перевірки їх місця проживання.
Нагадаємо, що згідно з чинним польським законодавством, підтримка забезпечення зв'язку Starlink для України надається до 30 вересня 2025 року.
Наприкінці серпня міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що Польща не зможе платити за Starlink для України через вето президента Кароля Навроцького на закон про продовження допомоги для українських біженців.
Він назвав це "подарунком" для російського диктатора Володимира Путіна, адже відключення України від критично важливих сервісів напряму грає на руку агресору.
Згодом глава Канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький заявив, що не прогнозує відключення інтернету Starlink в Україні, який фінансує польська сторона. За його словами, парламент "ефективно" опрацює президентську ініціативу у вересні, - до вичерпання граничного терміну.