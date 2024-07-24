Польща перевіряє понад 70 компаній через підозру в шахрайстві зерном з України

Прокуратуру Жешува повідомила, що кримінальне провадження у справі про шахрайство з українським зерном у Польщі охоплює 75 компаній. Підозри висунули вже сімнадцятьом особам.

"Під слідством перебувають компанії, зареєстровані в Польщі. Серед них немає українських компаній. Підозрювані у розслідуванні - переважно громадяни Польщі, але є також громадяни України та громадянин Естонії", - розповіла речниця прокуратури Дорота Соколовська-Мах.

За даними слідства, ці компанії завезли до Польщі тисячі тонн зерна, приховуючи його походження та призначення.

Технічне зерно можна використовувати для виробництва етанолу або як біокомпонент для біопалива, проте одразу після ввезення його продавали для виробництва борошна.

За даними видання, стало відомо, що серед постраждалих, які купили таке зерно, були відомі польські виробники борошна.

Rzeczpospolita пише, що скасування Євросоюзом у 2022 році мита на імпорт сільськогосподарської продукції з України призвело до неконтрольованого імпорту дешевого зерна та ріпаку до Польщі. Товар купували посередники прямо на кордоні та продавали в Польщі як польський.