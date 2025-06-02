Польща перетворилася на транзитний хаб для нашого металобрухту, - GMK Center

Ринок брухту чорних металів Польщі протягом останніх років зазнає значного піднесення. Брухт Польща найбільш активно імпортує саме з України, а ринком збуту є Туреччина.

Про це повідомляє повідомляє РБК-Україна з посиланням на GMK Center .

Так, за підсумками 2024 року експорт сировини зріс до рекордних 2,81 млн тонн. Якщо до 2022 року поставки брухту з Польщі до третіх країн складали близько 25% від загального обсягу експорту, то у 2023-2024 роках цифра зросла до 61%.

Ключовим ринком, на який спрямовується сировина з Польщі, є Туреччина: туди у минулому році експортовано 529 тис. тонн брухту чорних металів, що у 2,3 раза перевищує обсяги 2023 року.

При цьому брухт Польща найбільш активно імпортує саме з України: обсяг становив 251,03 тис. тонн у 2024 році, що на 57,4% більше, ніж роком раніше.

"Ринок брухту чорних металів у Польщі демонструє стійке зростання експорту на тлі трансформації логістичних ланцюгів і змін у географії поставок. Рекордні 2,8 млн тонн експорту у 2024 році свідчать про нарощування зовнішньої торгівлі, передусім завдяки активізації поставок до Туреччини", - вказують у GMK Center.

При цьому, як зазначається, зростання експорту до Туреччини супроводжується паралельним зростанням імпорту брухту до Польщі з України, що вказує на формування транзитної ролі Польщі в європейському ланцюгу постачання сировини.

Додамо, що поставки металобрухту з України у квітні 2025 року зросли у річному вираженні на 95%, і майже весь він пішов у Польщу. Так відбувається, оскільки в Україні діє мито у 180 євро на експорт брухту до країн, що не входять до ЄС.

Натомість, ставка мита на експорт до ЄС - нульова. Через це ряд недобросовісних експортерів шляхом махінацій вивозять брухт спершу до ЄС, щоб уникнути митних платежів, а потім - до третіх країн, зокрема Туреччини. Через такий реекспорт, за оцінками нардепа Дмитра Кисилевського, Україна втратила вже понад 2 млрд бюджетних надходжень.