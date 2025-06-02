Польша превратилась в транзитный хаб для нашего металлолома, - GMK Center
Рынок лома черных металлов Польши в последние годы испытывает значительный подъем. Лом Польша наиболее активно импортирует именно из Украины, а рынком сбыта является Турция.
Об этом сообщает сообщает сообщает РБК-Украина со ссылкой на GMK Center.
Так, по итогам 2024 года экспорт сырья вырос до рекордных 2,81 млн тонн. Если до 2022 года поставки лома из Польши в третьи страны составляли около 25% от общего объема экспорта, то в 2023-2024 годах цифра выросла до 61%.
Ключевым рынком, на который направляется сырье из Польши, является Турция: туда в прошлом году экспортировано 529 тыс. тонн лома черных металлов, что в 2,3 раза превышает объемы 2023 года.
При этом лом Польша наиболее активно импортирует именно из Украины: объем составил 251,03 тыс. тонн в 2024 году, что на 57,4% больше, чем годом ранее.
"Рынок лома черных металлов в Польше демонстрирует устойчивый рост экспорта на фоне трансформации логистических цепей и изменений в географии поставок. Рекордные 2,8 млн тонн экспорта в 2024 году свидетельствуют о наращивании внешней торговли, прежде всего благодаря активизации поставок в Турцию", - указывают в GMK Center.
При этом, как отмечается, рост экспорта в Турцию сопровождается параллельным ростом импорта лома в Польшу из Украины, что указывает на формирование транзитной роли Польши в европейской цепи поставок сырья.
Добавим, что поставки металлолома из Украины в апреле 2025 года выросли в годовом выражении на 95%, и почти весь он ушел в Польшу. Так происходит, поскольку в Украине действует пошлина в 180 евро на экспорт лома в страны, не входящие в ЕС.
Зато ставка пошлины на экспорт в ЕС - нулевая. Поэтому ряд недобросовестных экспортеров путем махинаций вывозят лом сначала в ЕС, чтобы избежать таможенных платежей, а затем - в третьи страны, в частности Турцию. Из-за такого реэкспорта, по оценкам нардепа Дмитрия Кисилевского, Украина потеряла уже более 2 млрд бюджетных поступлений.
Ограничения на экспорт металлолома в мире
На данный момент в 48 странах мира введено 75 ограничений на экспорт металлолома, потому что лома становится все меньше, а надо его больше, особенно если металлургия в стране модернизируется.
В ЕС сейчас действуют ограничения экспорта лома в страны, не входящие в ОЭСР. Но Еврокомиссия уже начала работу над тем, чтобы еще больше урезать отток сырья.
Добавим, что для украинской металлургии очень болезненным является вопрос массового экспорта украинского металлолома за границу, ведь это вызывает острый дефицит важного для производства стали сырья. В частности, недавно сообщалось, что из-за экспорта металлолома Украина потеряет минимум 75 млн долларов валютной выручки.
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