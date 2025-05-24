ua en ru
Сб, 24 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Через експорт металобрухту Україна втратить мінімум 75 млн валютної виручки, - металурги

Субота 24 травня 2025 14:45
UA EN RU
Через експорт металобрухту Україна втратить мінімум 75 млн валютної виручки, - металурги Фото: через експорт металобрухту Україна втратить мінімум 75 млн валютної виручки (zaporizhstal.com)
Автор: Юлія Бойко

Для української металургії є дуже болючим питання масового експорту українського металобрухту за кордон, адже це спричиняє гострий дефіцит важливої для виробництва сталі сировини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в.о. генерального директора "Запоріжсталі" Тараса Шевченка

За словами Шевченка, металобрухт повинен працювати на інтереси української економіки, а для цього він повинен залишатися в Україні. Тонна металобрухту на експорт забезпечує мінімальні податкові відрахування і до $350 валютних надходжень, в той час як одна тонна сталі з металобрухту приносить в скарбницю 15 тис. грн податків та $1,2 тис. валютної виручки.

Він зауважив, що металобрухт – незамінна сировина для виробництва сирої сталі та металопродукції: його дефіцит змушує металургів розливати чавун у чушки та реалізовувати цей немаржинальний напівфабрикат. У чотиримісячному горизонті тільки одна "Запоріжсталь" замість 300 тис. тонн металопродукції з високим ступенем переробки буде пропонувати ринку чавунну чушку з низькою доданою вартістю.

"Для української економіки загальний від’ємний ефект складе приблизно $75 млн недоотриманої валютної виручки. Бюджет не отримає додаткових надходжень від сплати більш значних сум податкових та інших видів нарахувань, які можуть та повинні йти на укріплення обороноздатності держави, соціальну допомогу та підтримку ЗСУ", - підкреслив Шевченко.

Як відомо, експорт металобрухту з України у квітні 2025 року склав 46 321 тонни — це на 16% більше за місяць, і на 95% більше за рік. При цьому в Україні діє мито у 180 євро на експорт брухту до країн, що не входять до ЄС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожсталь
NEWS
Пожежі, поранені і руйнування: які наслідки однієї з наймасованіших атак на Київ
Пожежі, поранені і руйнування: які наслідки однієї з наймасованіших атак на Київ
DAILY
Таємні місії ГУР проти Росії: ексклюзивне інтерв’ю з героєм "Філософом"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Таємні місії ГУР проти Росії: ексклюзивне інтерв’ю з героєм "Філософом"