Через експорт металобрухту Україна втратить мінімум 75 млн валютної виручки, - металурги

Для української металургії є дуже болючим питання масового експорту українського металобрухту за кордон, адже це спричиняє гострий дефіцит важливої для виробництва сталі сировини.

За словами Шевченка, металобрухт повинен працювати на інтереси української економіки, а для цього він повинен залишатися в Україні. Тонна металобрухту на експорт забезпечує мінімальні податкові відрахування і до $350 валютних надходжень, в той час як одна тонна сталі з металобрухту приносить в скарбницю 15 тис. грн податків та $1,2 тис. валютної виручки.

Він зауважив, що металобрухт – незамінна сировина для виробництва сирої сталі та металопродукції: його дефіцит змушує металургів розливати чавун у чушки та реалізовувати цей немаржинальний напівфабрикат. У чотиримісячному горизонті тільки одна "Запоріжсталь" замість 300 тис. тонн металопродукції з високим ступенем переробки буде пропонувати ринку чавунну чушку з низькою доданою вартістю.

"Для української економіки загальний від’ємний ефект складе приблизно $75 млн недоотриманої валютної виручки. Бюджет не отримає додаткових надходжень від сплати більш значних сум податкових та інших видів нарахувань, які можуть та повинні йти на укріплення обороноздатності держави, соціальну допомогу та підтримку ЗСУ", - підкреслив Шевченко.

Як відомо, експорт металобрухту з України у квітні 2025 року склав 46 321 тонни — це на 16% більше за місяць, і на 95% більше за рік. При цьому в Україні діє мито у 180 євро на експорт брухту до країн, що не входять до ЄС.