Польща перестала посилено співпрацювати з Угорщиною через війну в Україні, - прем'єр
Позиція Будапешта щодо війни Росії проти України вплинула на відносини Польщі з Угорщиною. Країни перестали посилено співпрацювати.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP, про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
За його словами, польсько-угорські відносини значно змінилися після початку повномасштабного вторгнення в Україну.
"Раніше у нас була дуже сильна співпраця у Вишеградській групі, зараз ця співпраця набагато слабша. Замість того, щоб працювати з Угорщиною, ми дуже тісно співпрацюємо з Румунією та країнами Балтії", - уточнив глава польського уряду.
Варто зауважити, що у Вишеградську групу входять Угорщина, Польща, Словаччина та Чехія. З усіх вищезгаданих країн лише Угорщина має неоднозначну позицію щодо війни проти України і продовжує співпрацю з Москвою.
Зустрічі Вишеградської групи припинилися ще у травні 2022 року.
Нагадаємо, у квітні 2022 року Польща оголосила про те, щовона заморожує свої стосунки з Угорщиною. Варшава негативно поставилася до позиції Угорщини щодо війни в Україні.
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