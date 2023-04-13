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Польща перестала посилено співпрацювати з Угорщиною через війну в Україні, - прем'єр

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Вашингтон, Четвер 13 квітня 2023 20:08
Польща перестала посилено співпрацювати з Угорщиною через війну в Україні, - прем'єр Фото: Матеуш Моравецький, прем'єр Польщі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Позиція Будапешта щодо війни Росії проти України вплинула на відносини Польщі з Угорщиною. Країни перестали посилено співпрацювати.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP, про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

За його словами, польсько-угорські відносини значно змінилися після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

"Раніше у нас була дуже сильна співпраця у Вишеградській групі, зараз ця співпраця набагато слабша. Замість того, щоб працювати з Угорщиною, ми дуже тісно співпрацюємо з Румунією та країнами Балтії", - уточнив глава польського уряду.

Варто зауважити, що у Вишеградську групу входять Угорщина, Польща, Словаччина та Чехія. З усіх вищезгаданих країн лише Угорщина має неоднозначну позицію щодо війни проти України і продовжує співпрацю з Москвою.

Зустрічі Вишеградської групи припинилися ще у травні 2022 року.

Нагадаємо, у квітні 2022 року Польща оголосила про те, щовона заморожує свої стосунки з Угорщиною. Варшава негативно поставилася до позиції Угорщини щодо війни в Україні.

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