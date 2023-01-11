Польща передасть Україні роту танків Leopard, але є нюанс

"Рота танків Leopard для України буде передана в рамках створення міжнародної коаліції", - сказав він.

За його словами, таке рішення вже є в Польщі.

"Перш за все, ми хотіли б, щоб це була міжнародна коаліція, і ми на її розгляд подали пропозицію про надання першого пакету танків Leopard, який, сподіваюся, разом з іншими партіями танків Leopard, які є в інших країнах, будуть відправлені в Україну", - додав Дуда.

Додамо, що у танкову роту входять близько 10 танків.

Нагадаємо, 6 січня The Wall Street Journal повідомило, що Польща розглядає запит України щодо передачі танків Leopard 2.

Наступного дня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зазначив, що Польща не передаватиме Україні танки самостійно, а буде домовлятися про коаліцію для постачань.

Пізніше стало відомо, що Польща може передати Україну "символічну" кількість танків Leopard 2.

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