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До мирних переговорів потрібно підштовхувати Росію, а не Україну, - голова МЗС Польщі

Україна, Вівторок 17 грудня 2024 11:34
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До мирних переговорів потрібно підштовхувати Росію, а не Україну, - голова МЗС Польщі Фото: Радослав Сікорський (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

До мирних переговорів між Києвом і Москвою слід примушувати саме країну-агресора Росію, а не Україну.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

"Розподіл завдань має бути таким, щоб і Сполучені Штати, і Європейський Союз допомогли Україні досягти кращої переговорної позиції для потенційних майбутніх перемовин, до яких слід заохочувати й примушувати агресора, а не жертву", - заявив Сікорський.

Голова МЗС Польщі також переконаний, що ЄС потрібно "ще більше мобілізуватися" на тлі майбутнього приходу до влади адміністрації Дональда Трампа.

Як повідомляє "Польське радіо", голова Сікорський запевнив, що польське головування в Раді Європейського Союзу в першій половині наступного року має сприяти досягненню згоди щодо подальших санкцій проти Росії.

"За нашого головування ми сподіваємося ущільнити вже накладені санкції і накласти нові, особливо на так званий російський тіньовий флот, тобто на ці дуже небезпечні танкери, які призводять до гігантського забруднення середовища, як зараз на Азовському морі, і які є загрозою як геополітичною, так і економічною", - сказав Сікорський.

Нагадаємо, серед українців домінує переважно скептичне ставлення до "переговорів заради переговорів" з Росією. Дві третини (64,1%) українців вважають, що на переговори з Росією йти не варто, якщо Україна не отримає реальних безпекових гарантій зі сторони Заходу.

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