Польща отримала від України справу ексглави "Укравтодору" Новака
Державне бюро розслідувань (ДБР) України, за підтримки Офісу Генерального прокурора, передало до Польщі кримінальне провадження проти колишнього виконувача обов’язків голови "Укравтодору". Славомір Новак є громадянином Польщі.
Про це, як повідомляє РБК-Україна, ДБР заявило в середу, 27 листопада.
Він підозрюється в умисному невиконанні судових рішень в Україні та перешкоджанні їх виконанню.
У 2017-2019 роках підозрюваний ігнорував рішення місцевих та Верховного судів України щодо поновлення на посаді начальника Служби автомобільних доріг в одній з областей. Через це на "Укравтодор" були накладені штрафи, а правосуддя було заблоковано.
Попри попередження про кримінальну відповідальність, у вересні 2019 року він подав у відставку за власним бажанням і виїхав до Польщі.
У Польщі екскерівника затримали за низку корупційних злочинів. Україна звернулася до цієї країни з проханням взяти на себе кримінальне переслідування через існуючі правові обмеження для його екстрадиції.
Клопотання базується на Договорі між Україною та Польщею від 1993 року про правову допомогу у цивільних і кримінальних справах. Це дозволяє сусідній країні розглядати кримінальну справу та застосовувати відповідне покарання згідно із законодавством.
За частиною 3 статті 382 КК України, умисне невиконання судових рішень посадовцем карається позбавленням волі на строк до 8 років.
Раніше польські правоохоронці направили обвинувальний акт до суду Варшави.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Польщі заявили про нового підозрюваного у справі Новака.