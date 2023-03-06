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Південна Корея наростила постачання зброї через глобальну підтримку України

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Сеул, Понеділок 06 березня 2023 04:32
Південна Корея наростила постачання зброї через глобальну підтримку України Фото: Південна Корея наростила постачання зброї через глобальну підтримку України (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У 2022 році експорт озброєння з Південної Кореї зріс на 140% і досяг рекордного показника 17,3 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За її даними, східноазіатська країна зосередилася на заповненні світової прогалини в озброєнні, що утворилася на тлі масштабної військової підтримки України.

При цьому влада Південної Кореї відмовилася від постачання летальної зброї в Україну і ввела суворі правила експортного контролю, що виключають попадання південнокорейського оборонного експорту в Україну.

Настороженість Південної Кореї частково пов'язана з її небажанням відкрито протидіяти Москві, від якої вона сподівається на співпрацю у введенні нових санкцій проти войовничої Північної Кореї, пише видання.

Найбільшим покупцем південнокорейської зброї 2022 року стала Польща — сума польського експорту перевищила 12,4 млрд доларів. Вона включає танки, ракетні установки, гаубиці та винищувачі.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Південну Корею збільшити військову допомогу Україні.

Також ми писали, що Пентагон попросив у Південної Кореї надати Україні частину військового обладнання.

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