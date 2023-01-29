ua ru
Нд, 29 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Авіація для України. Резніков чекає від Заходу зобов'язань найближчими тижнями

Новость на русском →
Київ, Неділя 29 січня 2023 15:33
Авіація для України. Резніков чекає від Заходу зобов'язань найближчими тижнями Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Україна розраховує на отримання від партнерів авіації вслід за бойовими танками. Тому сподівається на зобов'язання від партнерів в питанні літаків вже в найближчі два тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Олексія Резнікова в інтерв'ю CBC.

Він зазначив, що бойова авіація від партнерів може "змінити правила гри у боротьбі з Росією".

"Я написав список побажань Санті, і в цьому списку залишаються винищувачі, інші бойові літаки та далекобійні ракети, які допоможуть вражати склади палива та боєприпасів росіян та їх пункти управління", - сказав Резніков.

Також міністр в інтерв'ю наголосив, він сподівається, що "найближчі два тижні обговорень з європейськими та північноамериканськими союзниками щодо військової авіації приведуть до відповідних зобов’язань".

Резніков звернув увагу, що з початком війни українцям почала надходити така військова техніка, якої Україна колись і не мала. Зокрема, протитанкова та зенітна зброя, а також артилерія великої дальності та системи ППО.

"Для мене все, що неможливо сьогодні [буде] можливим завтра", - підсумував Резніков.

Нагадаємо, що в Німеччині вкотре повторюють про неможливість передачі Україні винищувачів, пояснюючи це нібито загрозою ескалації між НАТО та Росією.

Тим часом про можливість передачі авіації Україні заговорили в США та Нідерландах.

Як розповів радник голови ОП Михайло Подоляк, переговори із союзниками щодо відправки літаків ідуть, причому в прискореному режимі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій Резніков Авіація України Військова допомога
NEWS
Відключення світла в Україні сьогодні: які графіки діють у регіонах (список)
Відключення світла в Україні сьогодні: які графіки діють у регіонах (список)
DAILY
Олександр Завітневич: Російські генерали повели солдат на смерть, вони вірили у телевізор
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Олександр Завітневич: Російські генерали повели солдат на смерть, вони вірили у телевізор