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Лукашенко вирішив вислати з Білорусі польських дипломатів

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Білорусь, Понеділок 20 лютого 2023 16:34
Лукашенко вирішив вислати з Білорусі польських дипломатів Фото: Лукашенко вирішив вислати з Білорусі польських дипломатів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прийняв рішення вислати з країни трьох польських дипломатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника МЗС Польщі Лукаша Ясіна.

За його словами, до вечора середи, 22 лютого, територію Білорусі зобов'язаний покинути офіцер зв'язку польської прикордонної служби. Окрім цього ймовірно Лукашенко вишле двох польських консулів із Гродно.

При цьому Ясіна розповів, що Польща ще роздумає над відповідними заходами, але про них стане відомо щойно вони будуть вжиті.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що глава МВС Польщі Маріуш Каміньський заявив, що влада країни симетрично відповість Білорусі на рішення обмежити в'їзд до країни зареєстрованих у Польщі вантажівок.

Також ми повідомляли, про те, що Збройні сили Білорусі та Росії продовжили спільні військові навчання до 20 лютого.

Раніше ми писали, що РФ та Білорусь почали імітувати вильоти винищувача МіГ-31К, ймовірного носія гіперзвукових ракет "Кинджал".

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