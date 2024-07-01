Польща обмежила пропуск українських вантажівок через кордон: в чому справа

Як відзначили Держмитслужбі, обмеження почало діяти з 00:00.

Зазначається, що для перетину кордону в бік Польщі українським вантажним транспортним засобам необхідно мати з собою дозвіл на міжнародні вантажні перевезення або ж книжечку ЄКМТ.

"Пункти пропуску на інших ділянках кордону працюють у звичайному режимі", - додали у Держмитслужбі.

Книжечка ЄКМТ

Це багатосторонній дозвіл, який видається перевізникам та дозволяє їм вільно пересуватись серед 44 країн-учасниць Європейської Конференції Міністрів Транспорту