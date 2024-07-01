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Польща обмежила пропуск українських вантажівок через кордон: в чому справа

Ілюстроване зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 1 липня, Польща обмежила пропуск для українських вантажних транспортних засобів, які не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної митної служби України.

Як відзначили Держмитслужбі, обмеження почало діяти з 00:00. 

Зазначається, що для перетину кордону в бік Польщі українським вантажним транспортним засобам необхідно мати з собою дозвіл на міжнародні вантажні перевезення або ж книжечку ЄКМТ

"Пункти пропуску на інших ділянках кордону працюють у звичайному режимі", - додали у Держмитслужбі. 

Книжечка ЄКМТ 

Це багатосторонній дозвіл, який видається перевізникам та дозволяє їм вільно пересуватись серед 44 країн-учасниць Європейської Конференції Міністрів Транспорту

 

 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Польща нещодавно також призупинила вантажні перевезення для транспортних засобів із Білорусі та Росії.

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