Польща обмежила пропуск українських вантажівок через кордон: в чому справа

Сьогодні, 1 липня, Польща обмежила пропуск для українських вантажних транспортних засобів, які не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної митної служби України.
Як відзначили Держмитслужбі, обмеження почало діяти з 00:00.
Зазначається, що для перетину кордону в бік Польщі українським вантажним транспортним засобам необхідно мати з собою дозвіл на міжнародні вантажні перевезення або ж книжечку ЄКМТ.
"Пункти пропуску на інших ділянках кордону працюють у звичайному режимі", - додали у Держмитслужбі.
Це багатосторонній дозвіл, який видається перевізникам та дозволяє їм вільно пересуватись серед 44 країн-учасниць Європейської Конференції Міністрів Транспорту
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Польща нещодавно також призупинила вантажні перевезення для транспортних засобів із Білорусі та Росії.
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