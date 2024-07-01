Польша ограничила пропуск украинских грузовиков через границу: в чем дело

Сегодня, 1 июля, Польша ограничила пропуск для украинских грузовых транспортных средств, которые не имеют разрешений на международные грузовые перевозки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной таможенной службы Украины.
Как отметили Гостаможслужбе, ограничение начало действовать с 00:00.
Отмечается, что для пересечения границы в сторону Польши украинским грузовым транспортным средствам необходимо иметь с собой разрешение на международные грузовые перевозки или книжечку ЕКМТ.
"Пункты пропуска на других участках границы работают в обычном режиме", - добавили в Гостаможслужбе.
Это многостороннее разрешение, которое выдается перевозчикам и позволяет им свободно передвигаться среди 44 стран-участниц Европейской Конференции Министров Транспорта
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Польша недавно также приостановила грузовые перевозки для транспортных средств из Беларуси и России.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.