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Польша ограничила пропуск украинских грузовиков через границу: в чем дело

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 1 июля, Польша ограничила пропуск для украинских грузовых транспортных средств, которые не имеют разрешений на международные грузовые перевозки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной таможенной службы Украины.

Как отметили Гостаможслужбе, ограничение начало действовать с 00:00. 

Отмечается, что для пересечения границы в сторону Польши украинским грузовым транспортным средствам необходимо иметь с собой разрешение на международные грузовые перевозки или книжечку ЕКМТ

"Пункты пропуска на других участках границы работают в обычном режиме", - добавили в Гостаможслужбе. 

Книга ЕКМТ

Это многостороннее разрешение, которое выдается перевозчикам и позволяет им свободно передвигаться среди 44 стран-участниц Европейской Конференции Министров Транспорта

 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Польша недавно также приостановила грузовые перевозки для транспортных средств из Беларуси и России.

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