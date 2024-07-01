Польша ограничила пропуск украинских грузовиков через границу: в чем дело

Как отметили Гостаможслужбе, ограничение начало действовать с 00:00.

Отмечается, что для пересечения границы в сторону Польши украинским грузовым транспортным средствам необходимо иметь с собой разрешение на международные грузовые перевозки или книжечку ЕКМТ.

"Пункты пропуска на других участках границы работают в обычном режиме", - добавили в Гостаможслужбе.

Книга ЕКМТ

Это многостороннее разрешение, которое выдается перевозчикам и позволяет им свободно передвигаться среди 44 стран-участниц Европейской Конференции Министров Транспорта