Польща обговорила з НАТО інцидент з російською ракетою

Очільник польської дипломатії підкреслив, що це ще один випадок, коли "дії Росії, яка продовжує свою невиправдану і брутальну агресію проти України, загрожують і безпеці країн-членів НАТО".

Крім того, сторони обговорили шляхи посилення безпеки польського повітряного простору та повітряного простору Альянсу, а також майбутню зустріч міністрів закордонних справ НАТО, що буде зосереджена на підготовці до Вашингтонського саміту НАТО в липні цього року.