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Польща негайно депортує 9 українців, їх підозрюють у роботі на РФ

14:59 29.06.2026 Пн
2 хв
Польська влада затримала не лише громадян України
aimg Юлія Капітонова
Фото: Затриманих українців підозрюють у роботі на врага (facebook.com/TomaszSiemoniakPL)

У Польщі затримали дев'ять громадян України й двох громадян Білорусі - їх планують одразу депортувати. У Варшаві вже пояснили, в чому звинувачують іноземців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра-координатора спеціальних служб Польщі Томаша Семоняка у Facebook.

Як зазначив посадовець, до цієї операції були залучені співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі, а також Прикордонної служби.

Спільними зусиллями вони затримали дев’ятьох українців та двох білорусів. Томаш Семоняк оголосив, що їх невідкладно видворять з країни.

Міністр також розкрив деталі справи. За його словами, з осені 2025 року ці особи вербували людей та платили учасникам демонстрацій. Сплановані заходи організовувалися серед українських біженців, які перебувають у Польщі.

"Згідно з висновками Агентства внутрішньої безпеки Польщі, ініціатива та кошти на цю діяльність надходили з Росії, і ці дії кваліфікуються як спроба впливу на українських мігрантів у Польщі", - додав Томаш Семоняк.

Однак міністр поки не розповів, про які саме демонстрації йдеться.

РБК-Україна вже звернулося за офіційними коментарями до МЗС України.

До слова, російська агентура вже давно активно діє в різних країнах Європи. Так, нещодавно стало відомо, яка країна є головним координаційним центром для розвідувальних операцій РФ.

Також РБК-Україна писало, як СБУ взяла під контроль київські монастирі через зв'язки з агентурою РФ.

Дізнайтеся все про те, як ворожа агентурна мережа в Україні використовує церковний імунітет та тіньовий бізнес для дестабілізації країни зсередини.

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