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Польша немедленно депортирует 9 украинцев, их подозревают в работе на РФ

14:59 29.06.2026 Пн
2 мин
Польские власти задержали не только граждан Украины
aimg Юлия Капитонова
Фото: Задержанные украинцы подозреваются в работе на врага (facebook.com/TomaszSiemoniakPL)

В Польше задержаны девять граждан Украины и двое граждан Беларуси - их планируют сразу выдворить. В Варшаве уже объяснили, в чем обвиняют иностранцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министра-координатора специальных служб Польши Томаша Семоняка в Facebook.

Как отметил чиновник, к этой операции были привлечены сотрудники Агентства по внутренней безопасности Польши, а также Пограничной службы.

Совместными усилиями они задержали девять украинцев и двух белорусов. Томаш Семоняк объявил, что их безотлагательно выдворят из страны.

Министр также раскрыл детали дела. По его словам, с осени 2025 эти лица вербовали людей и платили участникам демонстраций. Такие мероприятия организовывались среди украинских беженцев, которые находятся в Польше.

"Согласно выводам Агентства внутренней безопасности Польши, инициатива и средства на эту деятельность поступали из России, и эти действия квалифицируются как попытка влияния на украинских мигрантов в Польше", - добавил Томаш Семоняк.

Однако министр пока не рассказал, о каких именно демонстрациях идет речь.

РБК-Украина уже обратилось за официальными комментариями в МИД Украины.

К слову, российская агентура уже давно активно действует в разных странах Европы. Так стало известно, какая страна является главным координационным центром для разведывательных операций РФ.

Также РБК-Украина писало, как СБУ взяла под контроль киевские монастыри из-за связей с агентурой РФ.

Узнайте о том, как вражеская агентурная сеть в Украине использует церковный иммунитет и теневой бизнес для дестабилизации страны изнутри.

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