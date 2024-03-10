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В Європі активізувалась російська агентура. В Швейцарії назвали її мету

Швейцарія, Неділя 10 березня 2024 16:31
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В Європі активізувалась російська агентура. В Швейцарії назвали її мету Фото: розвідка Швейцарії попередила про загрозу з боку РФ (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Швейцарська розвідка фіксує активізацію російської агентури в Європі. А Швейцарія слугує основним координаційним центром для російських розвідувальних операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Swiss Info.

Нещодавній скандал з підслуханою росіянами розмовою німецьких офіцерів став найкращим доказом того, що Росія знову активізувала свою розвідувальну діяльність в Європі. Це підтвердила і прес-секретар Федеральної розвідслужби Швейцарії Соня Маргеліст.

Однак, в той час, коли низка європейських країн видворила велику кількість російських дипломатів-шпигунів, Швейцарія утрималась від такого кроку. Водночас, як зазначають в розвідслужбі, протидія російській агентурі залишається одним з головних напрямків роботи швейцарських спецслужб.

За словами колишнього очільника розвідслужби Швейцарії Петера Реглі, активізація розвідувальної діяльності Росії в Європі є елементом гібридної загрози.

"Мета Путіна - дестабілізація Західної Європи. Це потребує різнобічного збору інформації", - наголосив він.

Прослуховування німецьких офіцерів

Нещодавно росіяни опублікували перехоплення розмови німецьких офіцерів щодо передачі ракет Taurus Україні. У Міноборони Німеччини підтвердили факт перехоплення розмови, але перевіряли достовірність опублікованого росіянами запису.

Після цього віце-глава парламентської групи "зелених" Агнешка Брюггер звинуватила Росію та диктатора Володимира Путіна у спробі дестабілізувати ситуацію в Німеччині.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов, коментуючи скандал, заявляв, що Німеччина переповнена російськими шпигунами і Україна її про це попереджала.

Детальніше про скандал - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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