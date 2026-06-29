Польща негайно депортує 9 українців, їх підозрюють у роботі на РФ
У Польщі затримали дев'ять громадян України й двох громадян Білорусі - їх планують одразу депортувати. У Варшаві вже пояснили, в чому звинувачують іноземців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра-координатора спеціальних служб Польщі Томаша Семоняка у Facebook.
Як зазначив посадовець, до цієї операції були залучені співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі, а також Прикордонної служби.
Спільними зусиллями вони затримали дев’ятьох українців та двох білорусів. Томаш Семоняк оголосив, що їх невідкладно видворять з країни.
Міністр також розкрив деталі справи. За його словами, з осені 2025 року ці особи вербували людей та платили учасникам демонстрацій. Сплановані заходи організовувалися серед українських біженців, які перебувають у Польщі.
"Згідно з висновками Агентства внутрішньої безпеки Польщі, ініціатива та кошти на цю діяльність надходили з Росії, і ці дії кваліфікуються як спроба впливу на українських мігрантів у Польщі", - додав Томаш Семоняк.
Однак міністр поки не розповів, про які саме демонстрації йдеться.
РБК-Україна вже звернулося за офіційними коментарями до МЗС України.
До слова, російська агентура вже давно активно діє в різних країнах Європи. Так, нещодавно стало відомо, яка країна є головним координаційним центром для розвідувальних операцій РФ.
Також РБК-Україна писало, як СБУ взяла під контроль київські монастирі через зв'язки з агентурою РФ.
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