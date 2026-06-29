Польша немедленно депортирует 9 украинцев, их подозревают в работе на РФ

В Польше задержаны девять граждан Украины и двое граждан Беларуси - их планируют сразу выдворить. В Варшаве уже объяснили, в чем обвиняют иностранцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министра-координатора специальных служб Польши Томаша Семоняка в Facebook.

Как отметил чиновник, к этой операции были привлечены сотрудники Агентства по внутренней безопасности Польши, а также Пограничной службы.

Совместными усилиями они задержали девять украинцев и двух белорусов. Томаш Семоняк объявил, что их безотлагательно выдворят из страны.

Министр также раскрыл детали дела. По его словам, с осени 2025 эти лица вербовали людей и платили участникам демонстраций. Такие мероприятия организовывались среди украинских беженцев, которые находятся в Польше.

"Согласно выводам Агентства внутренней безопасности Польши, инициатива и средства на эту деятельность поступали из России, и эти действия квалифицируются как попытка влияния на украинских мигрантов в Польше", - добавил Томаш Семоняк.

Однако министр пока не рассказал, о каких именно демонстрациях идет речь.

РБК-Украина уже обратилось за официальными комментариями в МИД Украины.