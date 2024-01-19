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Польща надасть ЄС свої пропозиції щодо транспортного безвізу з Україною

Фото: Павло Ганчаржа, заступник міністра інфраструктури Польщі та Василь Зварич, посол України в Польщі ()
Автор: Сергій Пишкін

Незабаром Польща надасть до Європейського союзу власні пропозиції щодо змін до угоди про транспортний безвіз з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства інфраструктури Польщі.

Вчора, 18 січня, відбулась двостороння зустріч заступника міністра інфраструктури Польщі Павла Ганчаржа та посла України в Польщі Василя Зварича. Сторони обговорили реалізацію домовленостей угоди, яка була підписана 16 січня між головою Міністерства інфраструктури Польщі Даріушем Клімчаком з представниками польських протестувальників. 

Як відзначає пресслужба, під час зустрічі Ганчарж повідомив послу про те, що Польща найближчим часом представить 

Блокада українського кордону

6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Протестувальники вимагали повернути систему пропусків для українських перевізників.

Вже 16 січня польський уряд підписав угоду з перевізниками, щоб розблокувати кордон з Україною. В рамках угоди сторони домовилися призупинити протести на під'їздах до трьох пунктів пропуску на кордоні до 1 березня 2024 року.

Більш детально про тимчасове припинення блокади можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

 

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Польща