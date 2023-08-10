Польща може закрити залізничне сполучення з Білоруссю, - МВС

Вонсік послався на висновки після розмови голови МВСіА Польщі Маріуша Камінського з міністром внутрішніх справ Литви Агне Білотайте щодо механізму, який буде застосований у разі можливого закриття всіх прикордонних переходів з Білоруссю та ізоляції режиму Лукашенка.

На запитання журналістів, чи означає цей механізм, що Польща і Литва одночасно закриють весь кордон з Білоруссю, заступник міністра відповів, що "саме так він і має працювати".

"Якщо Білорусь дозволяє собі занадто багато, якщо ці провокації стають все більш і більш настирливими, то ми повинні реагувати разом - і, я сподіваюся, Латвія також приєднається, адже литовці повинні розмовляти з латвійцями з цього приводу - для того, щоб домогтися повної ізоляції Білорусі" - сказав Вонсік.

За його словами, також йдуть розмови про закриття залізничних переходів.

"Ми розуміємо, що значна частина торгівлі, в тому числі польської, йде саме цим шляхом, китайська також. Я думаю, що китайці повинні будуть надіслати правильний сигнал Лукашенку, щоб він не робив дій, від яких вони постраждають", - наголосив заступник глави МВС.

Як зазначається, Польща на кордоні з Білоруссю наразі має автомобільний перехід у Тересполі, де відбувається пасажирський рух, вантажний перехід у Кукуриках, але лише для перевізників із країн ЄС, та залізничні переїзди.

Призупинено, зокрема, роботу прикордонного переходу в Кузниці. Він був закритий понад два роки тому через міграційний тиск, спричинений діями режиму Лукашенка.

Також після того, як білоруський суд засудив активіста польської меншини, журналіста Анджея Почубота до восьми років ув’язнення в колонії суворого режиму, Польща призупинила роботу прикордонного пункту "Бобровиники".

Провокації на кордоні з Білоруссю

Після того як найманці ПВК "Вагнера" почали переміщуватися з Росії до Білорусі, сусідні країни почали укріплювати свої кордони.

Зокрема, Польща планує відправити ще дві тисячі солдатів на підтримку Прикордонної служби на кордоні з Білоруссю.

Кабінет Міністрів Латвії оголосив про шестимісячний посилений режим щодо охорони кордону з Білоруссю.

А Литва планує закрити два з шести прикордонних пунктів пропуску з Білоруссю, щоб зменшити ризик провокацій і загроз на кордоні.

Зазначимо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і президент Литви Гітанас Науседа вважають, що найманці ПВК "Вагнера", які знаходяться у Білорусі, можуть чинити провокації на кордоні країн НАТО.