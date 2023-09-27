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Польща може ввести ембарго на інші продукти з України, - Моравецький

Польща, Середа 27 вересня 2023 11:09
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Польща може ввести ембарго на інші продукти з України, - Моравецький Фото: прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Заборона на ввезення агропродукції з України в національних інтересах Польщі.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Метеуш Моравецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Моравецький зазначив, що поставив ультиматум президентові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн щодо продовження ввезення українського збіжжя після 15 вересня. І через те, що Брюссель цього не зробив, Варшава запровадила заборону в односторонньому порядку, оскільки це в національних інтересах Польщі.

"Поки не буде розроблений механізм співпраці, ми діятимемо так щодо всіх продуктів зі сходу, тому що інтереси польського аграрія є в наших національних інтересах, це для нас найважливіше",- наголосив прем'єр Польщі.

За його словами, за наслідки війни має заплатити Росія, а не польське сільське господарство.

"Зернова" суперечка

15 вересня Єврокомісія скасувала заборону імпорту українського зерна до п'яти сусідніх з Україною країн. Польща, Угорщина та Словаччина запровадили односторонні заборони на державному рівні. Україна, зі свого боку, у відповідь подала позови до Світової організації торгівлі.

Водночас, як у Києві, так і у Варшаві висловлювали впевненість у тому, що держави зможуть знайти рішення, яке влаштовувало б обидві сторони.

Більше про конфлікт можна почитати у матеріалі РБК-Україна.

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