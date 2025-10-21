Польща може посадити літак Путіна для його арешту перед самітом із Трампом, - МЗС

Про можливий арешт Путіна заявив голова МЗС Польщі Радослав Сікорський.

"Я не можу гарантувати, що незалежний польський суд не накаже уряду супроводжувати такий літак, щоб передати підозрюваного суду в Гаазі", - сказав Сікорський в ефірі Radio Rodzina.

Видання нагадує, що вже чинний ордер Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі зобов'язує держави-члени МКС заарештувати Путіна, якщо він перетне їхні кордони.

"Я думаю, що російська сторона знає про це. І тому, якщо цей саміт відбудеться, сподіваємося, за участю жертви агресії, літак полетить іншим маршрутом", - додав голова МЗС Польщі.

Варто зазначити, що Угорщина, де запланований саміт, обіцяла Путіну забезпечити можливість в'їхати до країни на саміт і повернутися додому після нього.

Щоб уникнути подорожі над Україною, російській делегації потрібно буде пролетіти через повітряний простір принаймні однієї країни Європейського Союзу.

Усі країни ЄС є членами МКС, хоча Угорщина перебуває в процесі виходу з суду.

