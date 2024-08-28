Польща може передати Україні МіГ-29, але є нюанс, - експерт

За словами Матерняка, передача МіГ-29 посилить потенціал Збройних сил України (ЗСУ), тим більше, що в України вже є літаки такого типу, які здатні нести західні зразки озброєння.

"Головна проблема полягає в тому, що поки що неможливо замінити польські МІГ-29 на інші бойові літаки з порівнянними можливостями. У цьому питанні багато залежить від союзників, насамперед від США, які мають найбільші можливості з доставки бойової авіації", - зауважив експерт.

Матерняк додав, що якщо вдасться забезпечити поставку бойових літаків Польщі, наприклад, F-16, тоді Варшава зможе передати свої МіГи Україні. У разі прийняття відповідного рішення - передача літаків Києву зайняла б максимум кілька місяців.

Польські МіГ-29 пройшли модернізацію

Як пояснив експерт, літаки МіГ-29, які наразі перебувають на озброєнні польської армії, попри свій вік (мова йде про літаки, які Варшава отримала ще за часів Варшавського договору й ті літаки, які були на озброєнні армії Німецької Демократичної Республіки), досі мають певний бойовий потенціал.

"Головним чином завдяки тому, що вони були капітально відремонтовані та частково модернізовані, особливо щодо адаптації їх авіоніки та електронних систем до стандартів НАТО", - додав Матерняк.

Що передувало

27 серпня президент Володимир Зеленський, під час пресконференції, заявив, що Україні потрібні польські МіГ-29. Але рішення про постачання поки що немає. Зокрема він зауважив на необхідності рішення з боку Польщі щодо збиття ворожих дронів та ракет над українською територією, які летять у напрямку польського повітряного простору.

Пізніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава зможе передати МіГ-29 лише після отримання нових винищувачів, які були замовлені у союзників.