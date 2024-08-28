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Польша может передать Украине МиГ-29, но есть нюанс, - эксперт

Фото: МиГ-29 (facebook.com/RussianLandForces)
Автор: Роман Кот, Сергей Пышкин

У Польши есть возможность передать Украине МИГ-29 через несколько месяцев, но это зависит от готовности союзников.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил эксперт по вопросам безопасности, главный редактор польско-украинского портала polukr.net Дариуш Матерняк.

По словам Матерняка, передача МиГ-29 усилит потенциал Вооруженных сил Украины (ВСУ), тем более, что у Украины уже есть самолеты такого типа, которые способны нести западные образцы вооружения.

"Главная проблема заключается в том, что пока невозможно заменить польские МИГ-29 на другие боевые самолеты с сопоставимыми возможностями. В этом вопросе многое зависит от союзников, прежде всего от США, которые имеют наибольшие возможности по доставке боевой авиации", - отметил эксперт.

Матерняк добавил, что если удастся обеспечить поставку боевых самолетов Польше, например, F-16, тогда Варшава сможет передать свои МиГи Украине.  В случае принятия соответствующего решения - передача самолетов Киеву заняла бы максимум несколько месяцев. 

Польские МиГ-29 прошли модернизацию

Как пояснил эксперт, самолеты МиГ-29, которые сейчас находятся на вооружении польской армии, несмотря на свой возраст (речь идет о самолетах, которые Варшава получила еще во времена Варшавского договора и те самолеты, которые были на вооружении армии Германской Демократической Республики), до сих пор имеют определенный боевой потенциал. 

"Главным образом благодаря тому, что они были капитально отремонтированы и частично модернизированы, особенно по адаптации их авионики и электронных систем к стандартам НАТО", - добавил Матерняк.

Что предшествовало

27 августа президент Владимир Зеленский, во время пресс-конференции, заявил, что Украине нужны польские МиГ-29. Но решения о поставках пока нет. В частности, он отметил необходимость решения со стороны Польши относительно сбивания вражеских дронов и ракет над украинской территорией, которые летят в направлении польского воздушного пространства.

Позже министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что Варшава сможет передать МиГ-29 только после получения новых истребителей, заказанных у союзников.

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