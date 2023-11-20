Польща може отримати допомогу для зниження залежності від енергоносіїв РФ, - Bloomberg

Виконавчий орган Європейського союзу незабаром порекомендує виділити частину коштів ЄС для допомоги Польщі в зниженні її залежності від поставок російських енергоносіїв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Максимальна сума беззастережного попереднього фінансування, до якого може отримати доступ Варшава, становить п'яту частину сукупних 2,8 млрд євро у вигляді грантів і 23 млрд євро додаткових кредитів, запитаних у серпні в рамках так званого глави RepowerEU.
"Польща зможе отримати доступ до фондів після того, як міністри фінансів ЄС підтвердять рекомендацію Європейської комісії, що, як очікується, відбудеться на їхньому засіданні 8 грудня. Остаточна сума також підлягає затвердженню міністрами", - пише Bloomberg.
Польща запросила загалом приблизно 60 мільярдів євро у вигляді грантів і кредитів у межах фонду ЄС із відновлення після пандемії та спеціального інструменту, створеного після вторгнення Росії в Україну.
Однак виконавча влада відмовилася виділити більшу частину коштів доти, доки уряд у Варшаві не скасує деякі з найбільш спірних елементів своєї реформи судової системи, яка збільшує політичний вплив на суддів.
Раніше німецькі та британські чиновники заявили, що навіть якщо Росія припинить війну в Україні, торговельні відносини між Європою і РФ не будуть відновлені.
Також помічник держсекретаря США з енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтт сказав, що Росію більше ніколи не розглядатимуть як надійного постачальника енергоносіїв.
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