RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Польша может получить помощь для снижения зависимости от энергоносителей РФ, - Bloomberg

Фото: Польша может получить помощь для снижения зависимости от энергоносителей РФ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Исполнительный орган Европейского союза вскоре поре порекомендует выделить часть средств ЕС для помощи Польше в снижении ее зависимости от поставок российских энергоносителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Максимальная сумма безоговорочного предварительного финансирования, к которому может получить доступ Варшава, составляет пятую часть совокупных 2,8 млрд евро в виде грантов и 23 млрд евро дополнительных кредитов, запрошенных в августе в рамках так называемого главы RepowerEU.

"Польша сможет получить доступ к фондам после того, как министры финансов ЕС подтвердят рекомендацию Европейской комиссии, что, как ожидается, состоится на их заседании 8 декабря. Окончательная сумма также подлежит утверждению министрами", - пишет Bloomberg.

Польша запросила в общей сложности около 60 миллиардов евро в виде грантов и кредитов в рамках фонда ЕС по восстановлению после пандемии и специального инструмента, созданного после вторжения России в Украину.

Однако исполнительная власть отказалась выделить большую часть средств до тех пор, пока правительство в Варшаве не отменит некоторые из наиболее спорных элементов своей реформы судебной системы, которая увеличивает политическое влияние на судей.

Страны Запада отказываются от российских энергоносителей

Ранее германские и британские чиновники заявили, что даже если Россия прекратит войну в Украине, торговые отношения между Европой и РФ не будут возобновлены.

Также помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт сказал, что Россию больше никогда не будут рассматривать как надежного поставщика энергоносителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияПольшаЕвросоюз