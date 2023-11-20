Польща може отримати допомогу для зниження залежності від енергоносіїв РФ, - Bloomberg

Виконавчий орган Європейського союзу незабаром порекомендує виділити частину коштів ЄС для допомоги Польщі в зниженні її залежності від поставок російських енергоносіїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Максимальна сума беззастережного попереднього фінансування, до якого може отримати доступ Варшава, становить п'яту частину сукупних 2,8 млрд євро у вигляді грантів і 23 млрд євро додаткових кредитів, запитаних у серпні в рамках так званого глави RepowerEU.

"Польща зможе отримати доступ до фондів після того, як міністри фінансів ЄС підтвердять рекомендацію Європейської комісії, що, як очікується, відбудеться на їхньому засіданні 8 грудня. Остаточна сума також підлягає затвердженню міністрами", - пише Bloomberg.

Польща запросила загалом приблизно 60 мільярдів євро у вигляді грантів і кредитів у межах фонду ЄС із відновлення після пандемії та спеціального інструменту, створеного після вторгнення Росії в Україну.

Однак виконавча влада відмовилася виділити більшу частину коштів доти, доки уряд у Варшаві не скасує деякі з найбільш спірних елементів своєї реформи судової системи, яка збільшує політичний вплив на суддів.

Країни Заходу відмовляються від російських енергоносіїв

Раніше німецькі та британські чиновники заявили, що навіть якщо Росія припинить війну в Україні, торговельні відносини між Європою і РФ не будуть відновлені.

Також помічник держсекретаря США з енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтт сказав, що Росію більше ніколи не розглядатимуть як надійного постачальника енергоносіїв.