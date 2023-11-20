Польша может получить помощь для снижения зависимости от энергоносителей РФ, - Bloomberg

Исполнительный орган Европейского союза вскоре поре порекомендует выделить часть средств ЕС для помощи Польше в снижении ее зависимости от поставок российских энергоносителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Максимальная сумма безоговорочного предварительного финансирования, к которому может получить доступ Варшава, составляет пятую часть совокупных 2,8 млрд евро в виде грантов и 23 млрд евро дополнительных кредитов, запрошенных в августе в рамках так называемого главы RepowerEU.

"Польша сможет получить доступ к фондам после того, как министры финансов ЕС подтвердят рекомендацию Европейской комиссии, что, как ожидается, состоится на их заседании 8 декабря. Окончательная сумма также подлежит утверждению министрами", - пишет Bloomberg.

Польша запросила в общей сложности около 60 миллиардов евро в виде грантов и кредитов в рамках фонда ЕС по восстановлению после пандемии и специального инструмента, созданного после вторжения России в Украину.

Однако исполнительная власть отказалась выделить большую часть средств до тех пор, пока правительство в Варшаве не отменит некоторые из наиболее спорных элементов своей реформы судебной системы, которая увеличивает политическое влияние на судей.

Страны Запада отказываются от российских энергоносителей

Ранее германские и британские чиновники заявили, что даже если Россия прекратит войну в Украине, торговые отношения между Европой и РФ не будут возобновлены.

Также помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт сказал, что Россию больше никогда не будут рассматривать как надежного поставщика энергоносителей.