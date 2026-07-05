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Туск попросив польську делегацію не обіцяти Україні нову фінансову допомогу

02:20 05.07.2026 Нд
2 хв
У Польщі назвали причину обережності щодо нових зобов'язань перед Україною
aimg Анастасія Никончук
Туск попросив польську делегацію не обіцяти Україні нову фінансову допомогу Фото: Дональд Туск (GettyImages)
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Польща може змінити підхід до нових зобов'язань перед Україною. Напередодні саміту НАТО Варшава окреслила позицію, яка може вплинути на подальші рішення союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію глави польського уряду Дональда Туска.

Туск закликав не давати нових фінансових обіцянок

Напередодні саміту НАТО глава польського уряду Дональд Туск звернувся до делегації на чолі з президентом Каролем Навроцьким із проханням утриматися від заяв, які передбачають нові фінансові зобов'язання Польщі перед Україною.

За словами прем'єра, Варшава вже несе значне навантаження, забезпечуючи захист східного кордону Європейського союзу, тому при ухваленні нових рішень необхідно враховувати власні оборонні витрати.

Польща не відмовляється від підтримки України

Туск наголосив, що його позиція не означає відмови від допомоги Україні.

"Це не тому, що я вважаю, що Україні не потрібна фінансова підтримка. Я вважаю, що Польща має дуже значні зобов'язання на всьому східному кордоні ЄС, і кожен має це враховувати", - заявив Туск.

Він також зазначив, що, попри війну, що триває в Україні, саме Польща сьогодні несе основне навантаження щодо захисту східних рубежів Європейського союзу від зовнішніх загроз.

Що планують обговорити на саміті НАТО

7–8 липня саміт НАТО пройде в Анкарі. Очікується, що однією з ключових тем стане створення фонду військової підтримки України обсягом 40 млрд євро.

За словами Туска, польська делегація має враховувати вже існуючі витрати країни на оборону та обережно підходити до будь-яких нових фінансових зобов'язань, зберігаючи при цьому підтримку України.

Нагадаємо, що раніше в Україні попереджали, що російські спецслужби готують нову інформаційну кампанію, пов'язану з Волинською трагедією. За даними української сторони, її мета полягає у посиленні напруженості у відносинах між Україною та Польщею, а координацію цих дій нібито здійснює керівництво ФСБ Росії.

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Війна в Україні Польща Дональд Туск НАТО
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