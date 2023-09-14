Польща майже добудувала електронний бар'єр на кордоні з РФ, в МВС назвали терміни

"На межі вересня і жовтня, тобто дуже скоро, ми здаватимемо в експлуатацію, завершимо електронний бар'єр на кордоні з Росією навколо всього Кенігсберзького округу", - заявив Камінський.

Міністр зауважив, що це означатиме запровадження "повного моніторингу на всьому кордоні з Росією".

Зокрема Камінський додав, що наразі заплановано охорону річок, які перетинають східний кордон Польщі. Цього тижня штаб Прикордонної служби оголосить тендер на встановлення електронної огорожі на річці Буг.

Електронний бар'єр на кордоні з Росією

Польща розпочала будівництво ще у квітні. Система складатиметься з більше ніж 3 тисяч камер й 200 кілометрів кабелів виявлення, що були встановлені приблизно на 199 км від Центру спостереження в штаб-квартирі Вармінсько-Мазурського прикордонного відділення в Кентшині.