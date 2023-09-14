Польша почти достроила электронный барьер на границе с РФ, в МВД назвали сроки

"На рубеже сентября и октября, то есть очень скоро, мы будем сдавать в эксплуатацию, завершим электронный барьер на границе с Россией вокруг всего Кенигсбергского округа", - заявил Каминский.

Министр отметил, что это будет означать введение "полного мониторинга на всей границе с Россией".

В частности Каминский добавил, что сейчас запланирована охрана рек, пересекающих восточную границу Польши. На этой неделе штаб Пограничной службы объявит тендер на установку электронного ограждения на реке Буг.

Электронный барьер на границе с Россией

Польша начала строительство еще в апреле. Система будет состоять из более чем 3 тысяч камер и 200 километров кабелей обнаружения, которые были установлены примерно на 199 км от Центра наблюдения в штаб-квартире Варминско-Мазурского пограничного отделения в Кентшине.