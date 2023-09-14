RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Польша почти достроила электронный барьер на границе с РФ, в МВД назвали сроки

Фото: Мариуш Каминский, министр внутренних дел Польши (wikimedia.org)
Автор: Сергей Пышкин

Польша планирует завершить строительство электронного барьера на польско-российской границе ориентировочно "на границе сентября и октября".

Об этом заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир польского общественного телевидения TVP1.

"На рубеже сентября и октября, то есть очень скоро, мы будем сдавать в эксплуатацию, завершим электронный барьер на границе с Россией вокруг всего Кенигсбергского округа", - заявил Каминский. 

Министр отметил, что это будет означать введение "полного мониторинга на всей границе с Россией".

В частности Каминский добавил, что сейчас запланирована охрана рек, пересекающих восточную границу Польши. На этой неделе штаб Пограничной службы объявит тендер на установку электронного ограждения на реке Буг.

Электронный барьер на границе с Россией 

Польша начала строительство еще в апреле. Система будет состоять из более чем 3 тысяч камер и 200 километров кабелей обнаружения, которые были установлены примерно на 199 км от Центра наблюдения в штаб-квартире Варминско-Мазурского пограничного отделения в Кентшине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияПольша