Польща масштабує охорону КПП з Україною через удари РФ

Польща посиленно охоронятиме КПП

Охорону постів та інфраструктури поблизу кордону Польщі з Україною посилять 18 понтонно-мостовим полком.

"Останні дні показують, що дії Росії загрожують безпеці всієї Європи. Згідно з рішенням нашого уряду посилюється, зокрема, інфраструктура, що використовується Прикордонною службою", - каже Косіняк-Камиш.

Фото: Польща посилює охорону КПП на кордоні з Україною (x.com/DGeneralneRSZ)

В Оперативному командуванні Збройних сил Польщі заявили, що спостережні пости зведуть поблизу кордону Польщі з Україною в:

Дорогуську,

Медиці,

Корчовій.

Раніше РБК-Україна писало, що російські обстріли заходу України є спробою блокувати постачання військової допомоги. Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик.

Також повідомлялося, що 13 вересня російський реактивний дрон атакував локомотив цивільного поїзда на залізничній станції Ягодин у Волинській області. Станція розташована поблизу кордону з Польщею.