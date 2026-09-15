Польща масштабує охорону КПП з Україною через удари РФ

Польща посилює охорону пунктів пропуску на кордоні з Україною. Цим займатиметься, зокрема, спеціальний інженерний підрозділ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви в Х міністра національної оборони Польщі Владислава Косіняк-Камиша та Оперативного командування ЗС Польщі в Х.
Охорону постів та інфраструктури поблизу кордону Польщі з Україною посилять 18 понтонно-мостовим полком.
"Останні дні показують, що дії Росії загрожують безпеці всієї Європи. Згідно з рішенням нашого уряду посилюється, зокрема, інфраструктура, що використовується Прикордонною службою", - каже Косіняк-Камиш.
Фото: Польща посилює охорону КПП на кордоні з Україною (x.com/DGeneralneRSZ)
В Оперативному командуванні Збройних сил Польщі заявили, що спостережні пости зведуть поблизу кордону Польщі з Україною в:
Раніше РБК-Україна писало, що російські обстріли заходу України є спробою блокувати постачання військової допомоги. Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик.
Також повідомлялося, що 13 вересня російський реактивний дрон атакував локомотив цивільного поїзда на залізничній станції Ягодин у Волинській області. Станція розташована поблизу кордону з Польщею.
Крім того, Польща гостро відреагувала на інцидент, а прем'єр-міністр країни Дональд Туск скликав екстрені збори і заявив про посилену загрозу від Росії для його країни.