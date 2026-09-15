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Польща масштабує охорону КПП з Україною через удари РФ

17:03 15.09.2026 Вт
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: Польський КПП на кордоні з Україною (x.com/KosiniakKamysz)

Польща посилює охорону пунктів пропуску на кордоні з Україною. Цим займатиметься, зокрема, спеціальний інженерний підрозділ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви в Х міністра національної оборони Польщі Владислава Косіняк-Камиша та Оперативного командування ЗС Польщі в Х.

Польща посиленно охоронятиме КПП

Охорону постів та інфраструктури поблизу кордону Польщі з Україною посилять 18 понтонно-мостовим полком.

"Останні дні показують, що дії Росії загрожують безпеці всієї Європи. Згідно з рішенням нашого уряду посилюється, зокрема, інфраструктура, що використовується Прикордонною службою", - каже Косіняк-Камиш.

Фото: Польща посилює охорону КПП на кордоні з Україною (x.com/DGeneralneRSZ)

В Оперативному командуванні Збройних сил Польщі заявили, що спостережні пости зведуть поблизу кордону Польщі з Україною в:

  • Дорогуську,
  • Медиці,
  • Корчовій.

Раніше РБК-Україна писало, що російські обстріли заходу України є спробою блокувати постачання військової допомоги. Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик.

Також повідомлялося, що 13 вересня російський реактивний дрон атакував локомотив цивільного поїзда на залізничній станції Ягодин у Волинській області. Станція розташована поблизу кордону з Польщею.

Крім того, Польща гостро відреагувала на інцидент, а прем'єр-міністр країни Дональд Туск скликав екстрені збори і заявив про посилену загрозу від Росії для його країни.

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