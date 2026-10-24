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Польща має намір розмістити у себе ядерну зброю США та Франції, - голова Міноборони

05:43 24.10.2026 Сб
2 хв
aimg Едуард Ткач
Фото: Владислав Косиняк-Камиш (Getty Images)

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш дав зрозуміти, що Варшава прагне до того, щоб розмістити в країні ядерну зброю Франції та Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для WNP.

Під час бесіди він наголосив, що зміцнення військової співпраці зі США - це питання не лише про постійну присутність військ США у Польщі.

За його словами, Варшава також прагне участі у програмі ядерної співпраці, яка дозволяє окремим країнам НАТО брати участь у системі ядерного стримування.

Крім того, Польща прагне розвивати співпрацю з Францією, яка пропонує своїм європейським партнерам більшу частку у своїй системі ядерного стримування.

"Участь США у програмі ядерної співпраці не виключає налагодження європейських відносин із Францією", - заявив Владислав Косиняк-Камиш.

Він зазначив, що Польща має намір поступово нарощувати свої зобов'язання щодо ядерного стримування. При цьому міністр не уточнив терміни ухвалення конкретних рішень, наголосивши, що для цього потрібні консультації із союзниками.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, у серпні в Польщі заявляли, що не мають наміру розміщувати на своїй території американські ядерні боєголовки. Водночас Варшава веде переговори зі США щодо посилення постійної військової присутності американських сил у країні.

Також ми писали, що у липні Польща та Франція провели перше засідання з ядерної співпраці.

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ФранціяСполучені Штати АмерикиПольщаЯдерна зброя