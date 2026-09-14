Польща ледь не збила український винищувач МіГ-29 біля кордону

За словами Новака, тієї ночі у повітрі чергувала пара польських винищувачів F-16. У момент, коли російська ракета залетіла у повітряний простір, один із літаків перебував на дозаправці, а інший виконував завдання поблизу кордону.

Близько 04:00 ані пілот F-16, ані командування на землі не змогли ідентифікувати невідомий об'єкт, який рухався біля польського кордону. Його також відстежували польські наземні комплекси протиповітряної оборони.

Виявилося, що це був український винищувач МіГ-29. Польський командувач підкреслив, що якби український пілот втратив пильність і випадково порушив повітряний простір сусідньої держави, міг би статися "дружній вогонь".

Зміна правил координації авіації

Після цього випадку Оперативне командування Польщі направило офіційний лист керівництву Генерального штабу та Повітряних сил ЗСУ. У ньому містилося прохання завчасно інформувати про всі переміщення української авіації поблизу кордонів.

Раніше українська система управління і контролю ППО "Віраж" передавала польській стороні дані лише про російські ракети та безпілотники.

Після інциденту 30 липня Україна почала надавати інформацію і про власні військові літаки, які діють у прикордонній зоні.