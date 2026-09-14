Польща ледь не збила український винищувач МіГ-29 біля кордону

Польські військові під час російської атаки на Україну 30 липня ледь не збили український винищувач МіГ-29, який працював поблизу кордону.
Про це заявив оперативний командувач Збройних сил Польщі Іренеуш Новак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita.
За словами Новака, тієї ночі у повітрі чергувала пара польських винищувачів F-16. У момент, коли російська ракета залетіла у повітряний простір, один із літаків перебував на дозаправці, а інший виконував завдання поблизу кордону.
Близько 04:00 ані пілот F-16, ані командування на землі не змогли ідентифікувати невідомий об'єкт, який рухався біля польського кордону. Його також відстежували польські наземні комплекси протиповітряної оборони.
Виявилося, що це був український винищувач МіГ-29. Польський командувач підкреслив, що якби український пілот втратив пильність і випадково порушив повітряний простір сусідньої держави, міг би статися "дружній вогонь".
Після цього випадку Оперативне командування Польщі направило офіційний лист керівництву Генерального штабу та Повітряних сил ЗСУ. У ньому містилося прохання завчасно інформувати про всі переміщення української авіації поблизу кордонів.
Раніше українська система управління і контролю ППО "Віраж" передавала польській стороні дані лише про російські ракети та безпілотники.
Після інциденту 30 липня Україна почала надавати інформацію і про власні військові літаки, які діють у прикордонній зоні.
Нагадаємо, глава польського МЗС Радослав Сікорський заявив, що європейська авіація НАТО здатна знищити половину російських НПЗ без допомоги США у разі агресії Росії.
Крім того, заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що удари РФ поблизу кордонів України є випробуванням для НАТО. Він додав, що, за даними ЦРУ, Кремль розглядає сценарії гібридних атак проти країн ЄС.