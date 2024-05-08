Польща, країни Балтії та США проводять спільні навчання ППО

Зазначається, що основною метою навчань є розширення інтеграції системи IAMD (інтегрована система протиповітряної та протиракетної оборони) та побудова архітектури управління та контролю у повітряній сфері.

Програмою навчань також передбачається інтеграція сил та засобів повітряної оборони за сценаріями реальних навчань та віртуальної візуалізації у режимі реального часу.

У Генштабі додали, що у процесі планування та виконання завдань ключову роль відіграють офіцери 183 групи авіаційних операцій та Центру повітряних операцій. Вони систематично здійснюють заходи щодо посилення оперативних можливостей ППО на східному фланзі НАТО.