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Польша, страны Балтии и США проводят совместные учения ПВО

Фото: Польша, страны Балтии и США проводят совместные учения ПВО (media.defense.gov)
Автор: Константин Широкун

Польша, США и страны Балтии проводят международные учения военно-воздушных сил под названием Astral Knight-24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Генштаба Вооруженных сил Польши.

Отмечается, что основной целью учений является расширение интеграции системы IAMD (интегрированная система противовоздушной и противоракетной обороны) и построение архитектуры управления и контроля в воздушной сфере.

Программой учений также предполагается интеграция сил и средств воздушной обороны по сценариям реальных учений и виртуальной визуализации в режиме реального времени.

В Генштабе добавили, что в процессе планирования и выполнения задач ключевую роль играют офицеры 183 группы авиационных операций и Центра воздушных операций. Они систематически осуществляют мероприятия по усилению оперативных возможностей ПВО на восточном фланге НАТО.

 

 

 

 

Усиление ПВО восточного фланга НАТО

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европейский Союз должен мобилизовать не менее 100 млрд евро на оборону и создать совместную систему противовоздушной обороны. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также подчеркнула, что ЕС должен "восстановить, пополнить и трансформировать" свои вооруженные силы

Варшава ранее уже заявила, что хочет присоединиться к европейской инициативе "Небесный щит", в которую в настоящее время входит 21 страна.

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НАТОПольшаПВО