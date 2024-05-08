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Польща, країни Балтії та США проводять спільні навчання ППО

Середа 08 травня 2024 05:13
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Польща, країни Балтії та США проводять спільні навчання ППО Фото: Польща, країни Балтії та США проводять спільні навчання ППО (media.defense.gov)
Автор: Константин Широкун

Польща, США та країни Балтії проводять міжнародні навчання військово-повітряних сил під назвою Astral Knight-24.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter Генштабу Збройних сил Польщі.

Зазначається, що основною метою навчань є розширення інтеграції системи IAMD (інтегрована система протиповітряної та протиракетної оборони) та побудова архітектури управління та контролю у повітряній сфері.

Програмою навчань також передбачається інтеграція сил та засобів повітряної оборони за сценаріями реальних навчань та віртуальної візуалізації у режимі реального часу.

У Генштабі додали, що у процесі планування та виконання завдань ключову роль відіграють офіцери 183 групи авіаційних операцій та Центру повітряних операцій. Вони систематично здійснюють заходи щодо посилення оперативних можливостей ППО на східному фланзі НАТО.

Посилення ППО східного флангу НАТО

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Європейський Союз має мобілізувати не менше 100 млрд євро на оборону та створити спільну систему протиповітряної оборони. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також наголосила, що ЄС має "відновити, поповнити та трансформувати" свої збройні сили

Варшава раніше вже заявила, що хоче приєднатися до європейської ініціативи "Небесний щит", до якої наразі входить 21 країна.

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НАТО Польща ППО
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